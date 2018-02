PSB propõe projeto que amplia endividamento estadual

Segundo Rollemberg, a mudança só poderia valer para financiar "investimentos de infraestrutura na área urbana e rural e em especial nas áreas de educação, saúde e segurança, meio ambiente e mobilidade urbana". Em defesa do projeto, o líder socialista disse que é preciso "de maneira urgente" elevar o investimento público.

"As limitações impostas para o desembolso anual de recursos pelos Estados não vêm permitindo que investimentos sejam feitos na necessária velocidade para a retomada do crescimento do País", afirmou o senador. No discurso, ele lembrou que no ano passado houve queda da formação bruta de capital físico e do nível de atividade industrial.

O líder do PSB disse que seu projeto não causará "nenhum tipo de prejuízo ao equilíbrio fiscal" do País, uma vez que os demais limites previstos na resolução serão mantidos. O senador assinalou que seu projeto poderá ser uma "colaboração" ao encontro na quarta-feira (13) entre lideranças partidárias do Congresso e governadores de 27 unidades da federação para discutir a reformulação do pacto federativo.