PSB promete não criar desconfortos a Marina nos Estados O líder do PSB no Senado e candidato ao governo do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, afirmou nesta terça-feira, 19, que o partido não vai criar situações de desconforto para a ex-ministra Marina Silva nos palanques estaduais onde houve problemas na formação de alianças, como em São Paulo. "Alianças conjuntas só acontecem quando os candidatos se sentem confortáveis", disse. "Ela (Marina) fará campanha com o partido. Não vamos obrigá-la a fazer algo que ela não se sinta à vontade", declarou.