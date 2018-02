PSB pode usar Marina em horário eleitoral, diz advogado Com a morte do candidato à Presidência da República Eduardo Campos a menos de uma semana do início do horário eleitoral gratuito, o PSB pode usar a figura da vice, Marina Silva, falando pelo partido nos primeiros programas, explica o advogado Alberto Rollo, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo. "Com a morte do candidato, a vice continua como tal até outra definição e pode falar em nome da coligação. Ou o próprio partido pode elaborar uma propaganda institucional", explicou o especialista.