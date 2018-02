PSB pede ao TSE cassação do governador do Amapá

O PSB recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a cassação do governador do Amapá, Waldez Góes da Silva (PDT), sob as acusações de abuso de autoridade e uso indevido de meio de comunicação social durante a campanha para sua reeleição, em 2006. O pedido foi negado no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), que absolveu o governador, forçando a busca à instância superior. O PSB pede a cassação do diploma e a inelegibilidade do governador, alegando que houve uma trama contra o candidato do partido ao governo, João Capiberibe, derrotado nas urnas. Capiberibe teria sofrido com falsas denúncias em canais de TV e rádio locais, todos supostamente favoráveis a Waldez Góes. "As acusações feitas contra o candidato da agremiação partidária recorrente, por serem inverídicas, evidentemente, geraram um desequilíbrio no pleito eleitoral", argumenta a defesa do PSB. O TRE-AP entendeu que não houve provas necessárias para que a ação contra o governador fosse julgada procedente.