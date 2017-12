PSB, PDT e PCdoB planejam lançar candidatos em 2010 O presidente nacional do PSB, Roberto Amaral, disse nesta quinta-feira que o bloco formado por seu partido, PDT e PCdoB pretende lançar candidatos próprios nas eleições municipais de 2008. Amaral, que participou de uma reunião do bloco na Câmara, disse que o grupo fará um esforço para repetir as alianças no Senado e nos Estados, "respeitando as peculiaridades". Ele acrescentou que, juntos, os três partidos terão "uma atuação parlamentar, política e eleitoral". PSB, PDT e PCdoB apoiaram a campanha de reeleição do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) à presidência da Câmara. Na ocasião, Aldo foi derrotado pelo candidato petista Arlindo Chinaglia (SP). Aldo, que também participou da reunião, disse que o grupo tem compromissos com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "mas tem diferenças conhecidas com o PT." A uma pergunta sobre a possibilidade de o bloco lançar um candidato próprio à presidência da República em 2010, Aldo respondeu: "Todo partido e todo bloco partidário tem uma perspectiva de poder." Este texto foi ampliado às 15h59.