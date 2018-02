PSB paulista ignora Marina e aprova aliança com Alckmin Mesmo contra a vontade da ex-ministra Marina Silva, o PSB de São Paulo vai aprovar hoje o apoio da sigla ao projeto de reeleição do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Uma reunião extraordinária foi convocada pelo presidente do partido no Estado, deputado Márcio França, para formalizar a opção da sigla pela coligação. Segundo França, cotado para ser vice de Alckmin, o PSB vai apresentar um documento com sugestões programáticas que devem ser adotadas pela próxima gestão do tucano.