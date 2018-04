PSB oficializa Skaf e Mariane Pinotti para pleito em SP O PSB de São Paulo oficializou a candidatura do empresário Paulo Skaf ao governo do Estado de São Paulo. O nome foi ratificado na convenção estadual do partido realizada hoje. Em seu discurso, Skaf enfatizou a intenção de investir na educação. Ele pretende promover a integração entre o ensino médio e o técnico e promover o ensino em tempo integral para os alunos do ensino fundamental. O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) destacou que essa integração foi promovida no Senai e obteve bons resultados.