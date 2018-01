PSB no Senado deve adotar posição de independência A bancada do PSB no Senado deve adotar uma posição de independência em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff (PT). "O PSB vai continuar sendo um partido independente, principalmente no que se refere às votações, já que sempre votamos no que é positivo e propositivo para o País", disse o deputado e ex-jogador de futebol Romário, que foi eleito senador pelo Rio.