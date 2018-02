PSB não cogita entrega de cargos no governo em 2013 Depois de reunião com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, nesta quinta-feira (28), o líder do PSB na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS), reiterou o que o presidente nacional do PSB já havia explicitado em entrevista na segunda-feira (25): o PSB não cogita entregar neste ano os ministérios que ocupa no governo federal.