PSB mineiro adia definição sobre disputa

A indefinição do PSB mineiro ocorre após o partido confirmar aliança com o tucano Geraldo Alckmin em São Paulo e com o petista Lindbergh Farias no Rio. A Rede, da ex-ministra e pré-candidata a vice-presidente Marina Silva, defendia candidaturas próprias nesses Estados, para dar suporte à chapa nacional de Eduardo Campos. Dirigentes do PSB mineiro, no entanto, também têm preferido uma coligação local com o PSDB, que vai disputar o governo com o ex-ministro Pimenta da Veiga.

Embora apenas o nome do presidente do diretório estadual do PSB, deputado Júlio Delgado, tenha sido apresentado na convenção, a definição será tomada pelos sete membros da Executiva estadual e mais nove integrantes da legenda. Na sexta-feira, o ambientalista Apolo Heringer, porta-voz da Rede no Estado, desistiu da disputa.