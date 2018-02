PSB lança pré-candidatura de Skaf em SP na sexta-feira

Sem apoios e com poucas alternativas de aliança no Estado, o partido aguarda a presença de cerca de 300 pessoas. A previsão é de que discursem em apoio a Skaf o presidente nacional do PSB, Eduardo Campos (PE), o vereador Gabriel Chalita (SP) e o senador Renato Casagrande (ES).

O PSB já chegou a ser cogitado para encabeçar a chapa de oposição ao PSDB no Estado, capitaneada pelo deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE). Com a desistência do parlamentar, as negociações com o PT foram interrompidas após Skaf ter se negado a abrir mão da candidatura ao governo de São Paulo. A situação piorou depois que Skaf afirmou que sua candidatura era "irrevogável".