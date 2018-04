PSB lança Paulo Skaf ao governo de SP no domingo O PSB-SP realiza no próximo domingo sua convenção estadual, em que vai oficializar a candidatura de Paulo Skaf ao governo do Estado de São Paulo. Quarto colocado na mais recente pesquisa Datafolha (de março) - atrás de Geraldo Alckmin (PSDB), Aloizio Mercadante (PT) e Celso Russomanno (PP) -, com de 2% das intenções de voto, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) ainda não definiu seu candidato a vice.