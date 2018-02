PSB inicia reunião para decidir saída do governo Dilma O PSB realiza na manhã desta quarta-feira, 18, uma reunião de sua Executiva na sede do Diretório Nacional, em Brasília, onde oficializará a saída do governo da presidente Dilma Rousseff. Participam do encontro o presidente nacional da sigla e possível candidato à Presidência da República em 2014, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, o governador do Ceará, Cid Gomes, o senador Rodrigo Rollemberg (DF), além dos deputados Márcio França (SP) e Luiza Erundina (SP).