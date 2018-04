PSB indica Beto Grill para ser vice de Tarso Genro no Sul

O encontro, ocorrido no centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, contou com a presença de cerca de 1,2 mil militantes, além de dirigentes do partido e de aliados como: PT, PCdoB, PPL e PR.

Na ocasião, foram aprovadas as nominatas de pré-candidatos a deputado estadual, com 40 nomes, e de deputado federal, com 18. Além disso, foi apresentado o conjunto de propostas de governo, que engloba a defesa da permanência do piso regional, a defesa da criança e do adolescente, a valorização da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e o desenvolvimento regional.

O ato contou com a presença de Tarso e da deputada federal Manuela D''Ávila (PCdoB).