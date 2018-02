PSB fecha com PT e dá mais 53 segundos a Dilma

BRASÍLIA - Uma semana depois de rifar a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, a cúpula do PSB almoçou ontem com Dilma Rousseff para posar para fotos e dar um tom solene à adesão do partido à candidatura presidencial da petista. No dia 21 de maio, o PSB reúne seu Diretório Nacional para formalizar o seu apoio a Dilma Rousseff.

"Esta não será uma campanha do PT. Esta será a campanha de uma frente. Tudo que a candidatura de Dilma precisa neste instante é ser uma candidatura que vai além do PT", disse Eduardo Campos, presidente nacional do PSB e governador de Pernambuco. "A nossa chegada a essa aliança contribui para esta campanha cada vez mais ser de todos e não de um ou dois partidos", completou."A candidata vai a todos os palanques que a apoiam nos Estados", garantiu o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra.

Com a adesão do PSB, a petista ganha 53 segundos de tempo em cada um dos programas da propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão. A candidatura de Dilma Rousseff já conta com o apoio do PMDB, PC do B, PR, PDT e PRB. "Tenho certeza que a presença do PSB vai qualificar muito a minha campanha", afirmou Dilma. Mesmo depois de o PT ter tido papel importante para impedir a candidatura de Ciro à presidência, apetista disse ter certeza de que ela e o deputado sempre estarão do mesmo lado. "Conheço a capacidade de luta e de lealdade do deputado e farei a maior questão de sempre procurar o Ciro Gomes porque, além disso, eu o considero um amigo", argumentou.