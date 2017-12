PSB e PCdoB fazem apelo a Lula pela reeleição Representantes do PSB e do PCdoB, tradicionais aliados do PT, fizeram nesta sexta-feira um apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que aceite se candidatar novamente à eleição. Lideranças das duas legendas aproveitaram seus discursos durante o Encontro Nacional do PT, na capital paulista, para tratar a reeleição como solução para manter os avanços obtidos até agora. "Nós temos que nos preparar, companheiros e companheiras, para novos embates, pois nós queremos reeleger o presidente Lula", disse o secretário nacional do PSB, Carlos Siqueira. "Não queremos que o Brasil sofra um retrocesso econômico, social e político", disse. O presidente do PCdoB, Renato Rabelo, acrescentou que a base aliada está diante de uma nova luta de disputa do poder, e que é preciso optar em qual lado ficar. O PCdoB, segundo ele, se manterá ao lado de Lula na disputa. "Nós fazemos desde já um apelo ao nosso companheiro Lula", disse Rabelo. "É preciso que Lula ofereça mais uma vez sua candidatura", salientou.