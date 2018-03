PSB do MT pede afastamento de deputado federal Em passeata pelas ruas centrais de Cuiabá, nesta sexta-feira, movimentos sociais ligados ao PSB pediram ao partido o afastamento do deputado federal Valtenir Pereira, que preside sua executiva no Mato Grosso. Do ato participaram, entre outros, integrantes do Movimento Popular Socialista, Juventude Socialista, Negritude Socialista e simpatizantes da sigla.