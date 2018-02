PSB do Ceará dedica horário eleitoral a Eduardo Campos O PSB do Ceará dedicou a Eduardo Campos todo o espaço que deveria ser destinado aos candidatos a deputado federal no Horário Eleitoral Gratuito na TV, desta terça-feira, 19. Coube à candidata ao governo do Ceará e vice-presidente estadual da legenda, Eliane Novais, a apresentação de um vídeo com um repente que narrava a trajetória política do presidenciável morto em acidente aéreo, semana passada em Santos (SP).