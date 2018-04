PSB diz que escolha da mesa deve seguir proporcionalidade

Na primeira reunião de líderes no Senado este ano, os partidos buscam acordo e fim do impasse na escolha dos cargos da Mesa Diretora. O líder do PSB, senador Renato Casagrande (ES), disse que a escolha deve ser feita pelo critério da proporcionalidade entre os partidos "Se isso não for respeitado, pode sair guerra, mas a tendência é que tudo caminhe para o acordo." Os líderes estão reunidos na Presidência. O senador José Sarney (PMDB-AP), eleito na terça-feira presidente da Casa, não participa das discussões. Ele participa a posse do senador José Jorge (DEM-PE) como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).