PSB diz não e Alencar pode ser novamente vice de Lula O PSB avisou que está fora da disputa pela vice-presidência na chapa do presidente Lula à reeleição. "Não passa pelo PSB a questão da vice", disse o presidente do partido deputado Eduardo Campos (PE), depois de assistir ao jogo do Brasil com o presidente, no Palácio da Alvorada. Em seguida, foi a vez do presidente do PT, afirmar que o vice-presidente José Alencar fará um discurso na convenção do PT marcada para sábado, em Brasília. Na sua avaliação, Alencar teve uma posição "totalmente correta" ao demonstrar certa irritação em entrevista sobre a indefinição do presidente Lula. "Alencar foi muito leal". Berzoini afirmou que a data limite para a escolha do vice é até o dia 30 mas pode ser antes. Seria bom apresentar uma chapa completa no dia 24", data da convenção. O ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse, após o jogo, que é possível que até sábado, seja conhecido o nome do candidato a vice-presidente. Ele disse que o fato de dois representantes do PSB - os ex-ministros da Integração Nacional Ciro Gomes e da Ciência e Tecnologia Eduardo Campos - terem assistido ao jogo do Brasil contra o Japão hoje, ao lado de Lula, no Palácio da Alvorada, não significa que será aquele partido que vai indicar o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Lula.