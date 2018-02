PSB discute saída de Siqueira com Rede e coligação

"A reação dele é extra o fato. Foi uma reação muito emocional. Ainda acreditamos poder recuperá-lo", comentou o novo coordenador adjunto da campanha, o deputado licenciado Walter Feldman (PSB-SP).

Bazileu, que até então era adjunto de Siqueira na coordenação geral e agora trabalhará no comitê financeiro, contou que Siqueira se sentiu desprestigiado pelo fato de não ter sido indicado diretamente por Marina para permanecer na função. Enquanto Feldman afirma que algumas pessoas ainda estão tentando dissuadi-lo, Bazileu acha que não é mais possível reverter a situação porque Siqueira "elevou o tom de ontem para hoje" e que a substituição do secretário-geral do partido é prerrogativa do PSB. "É uma perda grande porque ele é capaz e estava envolvido no processo", declarou Bazileu.

Ao chegar nesta manhã na sede do PSB, o presidente do PPS, deputado Roberto Freire, foi surpreendido pela notícia. "Ele deve ter tido suas razões. Respeito muito ele. É lamentável", disse. Freire não acredita que novas "discordâncias" surjam a partir de agora. "Vamos em frente".