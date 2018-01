PSB discute nomes para substituir Garotinho O PSB realiza hoje mais uma etapa do processo de escolha de seu candidato ao governo do estado. Haverá reunião entre prefeitos do partido e entre as bancadas municipal, estadual e federal. Cinco pré-candidatos disputam a indicação para a substituição do governador Anthony Garotinho, que é do PSB: o deputado federal Paulo Baltazar, o deputado estadual Noel de Carvalho, o secretário de Estado de Fazenda, Fernando Lopes, o secretário de Estado de Planejamento, Tito Ryff, e o ex-prefeito Luiz Paulo Conde. Na última reunião do partido - quando ficou decidido que o partido ouviria suas bases, parlamentares e prefeitos para decidir qual será o nome que disputará as eleições -, em dezembro, cogitou-se também o nome da primeira-dama Rosângela Matheus.