PSB discute alianças estaduais com PT

O PSB quer receber o mesmo tratamento dado pelo PT a outros partidos aliados - PDT, PR, PRB e PCdoB -, além do PMDB, com ajuda na formação de alianças nos Estados em que considera ter candidatura forte. No anúncio do apoio a Dilma, no dia 5, o presidente nacional da legenda, o governador pernambucano Eduardo Campos, disse que espera o suporte dos petistas nos palanques regionais.

De acordo com o secretário-geral do partido, Carlos Siqueira, o apoio do PT aos candidatos do PSB já está confirmado no Espírito Santo (Renato Casagrande), Piauí (Wilson Martins), Rio Grande do Norte (Iberê Camargo), Pernambuco (Eduardo Campos), Ceará (Cid Gomes) e Amapá (Camilo Capiberibe). O partido também trabalha para disputar o governo na Paraíba (Ricardo Coutinho), Mato Grosso (Mauro Mendes) e São Paulo (Paulo Skaf). No Rio Grande do Sul, onde Beto Albuquerque desistiu da candidatura na segunda-feira, é provável que o PSB apoie a candidatura do ex-ministro da Justiça Tarso Genro (PT), segundo Siqueira. "Eles têm autonomia para decidir o que quiserem, mas acredito que apoiarão Tarso Genro."

Expulsão

Na reunião de sexta-feira, o Diretório Nacional também deve julgar o recurso interposto pelo deputado distrital Rogério Ulysses, expulso pelo PSB-DF após seu nome ser envolvido nas denúncias deflagradas pela Operação Caixa de Pandora sobre um esquema de corrupção no Distrito Federal.

Carlos Siqueira adiantou que o diretório deve manter a decisão da direção distrital. "É uma decisão difícil, até porque, dada a época da expulsão, ele não teve tempo de se filiar a outro partido e não poderá se candidatar neste ano, mas o Diretório Nacional deve manter a posição", afirmou.