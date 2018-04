PSB deve fazer aliança com PSDB em SP em 2012 O presidente estadual do PSB em São Paulo, Marcio França, afirmou hoje que a atual tendência de sua legenda é acompanhar o PSDB, partido do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nas eleições municipais de 2012. O dirigente do PSB não descartou a hipótese da sigla fazer uma aliança com o PT, mas frisou que a prioridade é manter a aliança com o governo estadual, comandado pelo PSDB. "A tendência é acompanhar o governador, porque o PSB faz parte do governo estadual", disse. "Mas essa é uma decisão que será tomada mais para a frente".