PSB decide apoiar Dilma e marca convenção

Campos segue hoje para São Paulo, para o lançamento da pré-candidatura do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, ao governo do Estado, pelo partido. Segundo Campos, o PSB tem candidaturas ao governo de 10 Estados e que, no caso do Paraná e da Paraíba, os socialistas já foram previamente autorizados a receber apoio ou apoiar os candidatos tucanos. No Paraná, o PSB vai apoiar o candidato Beto Richa, do PSDB, e na Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB vai ser apoiado pelo PSDB. Em Minas Gerais, o partido ainda não definiu quem apoiará.