Com o ingresso de mais dois vereadores, a aliança governista passa a ter 25 das 36 cadeiras do Legislativo, ocupadas por representantes de nove partidos (PDT, PMDB, PSB, PTB, PPS, PP, PSDB, DEM e PRB). O PSDB, que elegeu um vereador, já havia aderido no início do mês. A oposição tem cinco vereadores do PT, dois do PSOL e dois do PC do B. O PSD, que tem dois vereadores, adotou uma linha independente.