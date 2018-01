PSB confirma nome de Rosinha ao governo do Rio O nome da secretária estadual de Ação Social, Rosinha Matheus, foi o escolhido pela maioria dos militantes do PSB do Rio para ser a candidata do partido à sucessão do marido, o governador Anthony Garotinho, que deixará o cargo em abril para concorrer à Presidência da República. Na maior prévia de sua história, o PSB fluminense ouviu os seus 91 diretórios municipais no Estado, dos quais apenas dois, Aperibé e São Sebastião do Alto, não aprovaram a candidatura da primeira-dama. Na capital, que não conta com uma representação municipal, a direção do PSB consultou os quatro movimentos sociais do partido - Juventude, Mulheres, Sindical e Popular - e as bancadas estadual e federal, que foram unânimes na escolha pela secretária. ?Depois desse resultado fica muito difícil não ter Rosinha como candidata do PSB no Rio. Hoje, a candidatura dela representa a unidade do partido no Estado?, afirmou o presidente regional do PSB, deputado federal Alexandre Cardoso, que pretende entregar o resultado da prévia à secretária na próxima quinta-feira. No dia seguinte, também no Rio, o nome de Rosinha será novamente defendido para a sucessão estadual em manifesto a ser divulgado no encontro nacional de mulheres do PSB, assim como o da prefeita de Natal, Vilma Farias, que deverá disputar o governo do Rio Grande do Norte. Cardoso explicou que ainda esta semana irá procurar os partidos da base de sustentação de Garotinho no Estado - PL, PMDB e PCdoB - além de outras legendas, como o PTB, para articular uma aliança em torno de Rosinha. A idéia do PSB é manter a primeira-dama sempre em evidência. Em março, no programa de tevê do partido, Rosinha será a estrela principal. Resta, porém, a própria secretária, que nunca concorreu a um cargo eletivo, decidir se aceita ou não disputar a sucessão. Em visita a cidades do interior do Estado, ela não comentou o resultado da consulta interna realizada pelo partido. A primeira-dama tem dito que qualquer decisão só ocorrerá depois de uma reunião com o marido e os filhos, o que deve acontecer o fim da semana. Os socialistas têm nas mãos uma pesquisa eleitoral mostrando que a secretária aparece com 32% da preferência do eleitorado fluminense, quando tem o seu nome associado ao do governador. ?Está claro que a candidatura da Rosinha representa a continuidade do governo Garotinho, que avança na infraestrutura e e no social?, disse Cardoso. O deputado rebateu as críticas dos adversários do governador, que vêem na primeira-dama uma alternativa confiável, caso Garotinho troque a disputa ao Palácio do Planalto pela reeleição até o prazo final de inscrições das candidaturas a cargos eletivos, em 5 de julho. ?Garotinho será candidato a presidente, porque é o único nome das oposições a ter condições de ganhar no segundo turno qualquer candidato do governo?, afirmou. Para Cardoso, o fato de Rosinha ser mulher do governador não é um problema. ?Não se trata de um processo ?politiqueiro?. Rosinha tem uma enorme disposição e está à frente da secretaria que é a marca do governo Garotinho?, disse. PT O presidente regional do PSB aproveitou para, sutilmente, criticar a vice-governadora, Benedita da Silva, candidata do PT à sucessão estadual. Segundo ele, a diferença entre Benedita e Rosinha é que a primeira-dama tem ?uma experiência vitoriosa na área social? - algo que a petista não teria. Antes de o PT deixar o governo estadual, no ano passado, Benedita era quem comandava os projetos sociais do Estado, que depois foram assumidos por Rosinha. Cardoso acredita que falta ao PT ?maturidade política? para formar alianças com outros partidos de esquerda. ?O que diferencia o PSB dos outros partidos de oposição é o link que temos com a população excluída. O que adianta vencer em Copacabana, Ipanema e Leblon e perder na Pavuna. Também queremos ganhar nos grotões?, disse. Procurada pela Agência Estado para comentar às críticas de Cardoso, Benedita não havia retornado a ligação até às 18 horas.