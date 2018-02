PSB confirma apoio a Alckmin e garante a vice

O governador não vai comparecer ao ato, mas enviará um representante para chancelar o acordo. Essa decisão afasta o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) da coligação com o PSDB, já que ele também pleiteava a vaga de vice. No PSB, o nome mais provável para assumir o posto é o de França, que foi secretário de Turismo de Alckmin.

O ato de hoje não vai contar com a presença do pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, e de sua vice, Marina Silva, que defendiam que a sigla lançasse candidato próprio no maior colégio eleitoral do País.

A assessoria do presidenciável creditou a ausência no ato a uma incompatibilidade de agenda. Enquanto integrantes do PSB estarão reunidos na Assembleia Legislativa durante a manhã de hoje, Campos participará da gravação do programa da Luciana Gimenez, da Rede TV. Marina, por sua vez, preferiu ir à outra convenção da sigla, no Amazonas, para oficializar a candidatura do deputado Marcelo Ramos ao governo do Estado.

Miro. A dez dias para o prazo final das convenções partidárias, Campos e Marina enfrentam um novo problema na montagem de seus palanques estaduais. Ontem, o deputado Miro Teixeira (PROS-RJ) desistiu de disputar o governo do Rio. Em carta, disse que não há "ambiente" para uma coligação entre PROS e PSB. Um dia antes, Campos havia reiterado, em visita à favela da Mangueira, que as duas siglas estariam juntas no Rio.

Segundo o deputado, a ausência de líderes do PSB na comunidade tornou evidente a resistência da sigla à aliança. Na avaliação do PSB fluminense, a candidatura de Miro não havia decolado, Por isso, nas últimas semanas, começaram a conversar com outros candidatos ao governo.

Hoje, membros da Executiva devem se encontrar com o pré-candidato do PT, Lindbergh Farias. O petista vai sinalizar que a sigla está disposta a dar a vaga no Senado para Romário (PSB-RJ). A aliança com Lindbergh tem aval do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No PSB, é vista como uma boa ideia pelas lideranças da sigla, mas encontrará resistência na base. / ISADORA PERON, RICARDO CHAPOLA, RICARDO GALHARDO, PEDRO VENCESLAU e LUCIANA NUNES LEAL