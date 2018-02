PSB cobiça os mesmos ministérios que PMDB

A reivindicação do PSB se justifica pela grande capilaridade de ambos os ministérios e por seus polpudos orçamentos. À frente de seis governos, a maioria no Nordeste - Eduardo Campos (PE), Cid Gomes (CE), Renato Casagrande (ES), Camilo Capiberibe (AP), Wilson Martins (PI), e Ricardo Coutinho (PB) -, o partido quer comandar pastas em que o contato com os Estados e municípios e a formulação de políticas públicas fique em maior evidência.

Os governadores eleitos têm, ainda, forte influência sob as respectivas bancadas no Congresso, o que aumenta o poder de pressão do PSB. Em outras palavras, os ministérios aumentariam a projeção política da sigla, pois comandam convênios populares, como o Minha Casa, Minha Vida. O Ministério da Integração, por exemplo, é vital para o Nordeste, área em que o PSB quer ampliar a projeção.

Eduardo Campos, presidente da legenda e governador de Pernambuco, é um dos nomes que o partido cogita preparar para alçar voos mais ousados em 2014, como uma disputa presidencial. As pretensões futuras dos partidos também vão moldar a formulação do novo governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.