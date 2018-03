PSB atrai Kassab e PMDB fica impaciente com prefeito

Para tentar evitar a saída dos dois, o líder do Democratas na Câmara, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA), abriu na segunda-feira uma rodada de conversas com os possíveis dissidentes. Visitou Colombo em Santa Catarina e ouviu do governador que ele pode manter sua filiação. Amanhã, deverá almoçar com Kassab em São Paulo.

"Tive uma conversa muito boa com o governador Colombo e acho que ele poderá continuar no partido. Com Kassab, a minha intenção será a mesma", disse ACM Neto. Insatisfeito com os rumos políticos do Democratas, Kassab não esconde sua vontade de trocar de legenda e garantir um espaço para concorrer ao governo de São Paulo, em 2014. Até agora, o prefeito vinha conversando apenas com o PMDB.

Mas a aproximação com o PSB ajuda Kassab até mesmo a melhorar as condições de negociação com o PMDB. Depois de deixar sua transferência praticamente acertada com o vice-presidente Michel Temer, o prefeito começou a receber recados de outros peemedebistas dando conta de que sua entrada na legenda não garantia o controle interno do diretório de São Paulo. Sem essa garantia, o prefeito precisaria depender de articulações políticas para conseguir ser candidato em 2014.

No entanto, ontem, em reunião da executiva do diretório paulista do PMDB, o prefeito foi bombardeado por manter em banho-maria suas tratativas quanto ao futuro. "Essa indefinição só atrapalha o partido", teria dito Antonio Neto, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil na reunião da qual participaram 40 pessoas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.