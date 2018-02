PSB articula voo solo de Lacerda em MG em 2014

Com boa aceitação entre o eleitorado do Nordeste, Campos necessita de penetração no Sudeste e uma candidatura de Lacerda ao governo mineiro em 2014 daria ao presidente socialista espaço garantido no segundo maior colégio eleitoral do País. Ex-dono de empresas de telecomunicações, o prefeito também bom trânsito entre empresários, o que Campos também começa a articular já visando a possibilidade da candidatura à Presidência.

Aliado de primeira mão do senador Aécio Neves (PSDB-MG), provável candidato da oposição na corrida presidencial de 2014, Lacerda era considerado pelos tucanos o principal nome para a sucessão estadual. Mas o tucanato mineiro já começa a trabalhar outras possibilidade para a disputa, como o do vice-governador Alberto Pinto Coelho (PP) e o da secretária de Planejamento, Renata Vilhena.

A justificativa oficial é de que o socialista já manifestou diversas vezes a intenção de permanecer na prefeitura. "Não está nos meus planos pessoais qualquer candidatura ano que vem", disse Lacerda na segunda-feira (11), ao lado do vice-governador, durante posse do novo secretariado municipal. Mas as articulações de Campos também pesam na estratégia do PSDB e o próprio prefeito indicou que sua permanência no cargo depende de "até onde eu posso ser dono do meu destino".