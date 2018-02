PSB aprova indicativo de apoio a Alckmin em São Paulo

O apoio do prefeito de Marília, Vinicius Camarinha, foi enviado por fax, já que ele realiza hoje a entrega de uniformes escolares na cidade e não pôde estar presente. As falas mostraram uma posição coesa do partido em São Paulo pela aliança com o PSDB no Estado e confiança na indicação de França para ser vice na chapa de Alckmin. Houve diversas outras menções ao nome do presidente estadual do PSB para vice, todas ovacionadas.

A posição de vice também é almejada pelo ex-prefeito e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Com a condenação de Kassab, nesta semana, por improbidade administrativa, os pessebistas avaliam que sua figura ficou enfraquecida, abrindo espaço para Márcio França. As vozes dissonantes foram minoria na reunião. A principal delas foi a do deputado federal Walter Feldman, representando a Rede de Marina Silva. Ele, contudo, precisou sair antes de haver alguma decisão, pois sua filha grávida está prestes a dar à luz.