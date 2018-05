PSB anuncia filiação de Romário ao partidio

A assessoria de imprensa do Partido Socialista Brasileiro do Rio de Janeiro (PSB-RJ) informou nesta segunda-feira, 21, que o jogador de futebol Romário anunciará na terça-feira, 22, sua filiação ao partido.

Romário atualmente é o gerente de futebol do América e já declarou que vai disputar alguns jogos pelo clube ainda este ano.

De acordo com o partido, a filiação será anunciada pelo próprio ex-jogador, em entrevista marcada para às 14 horas em um hotel no centro do Rio. Ele estaria disposto a tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio.

Fonte próxima à direção nacional do partido confirmou a existência de negociações para a filiação do jogador, mas disse não poder confirmar que um acordo tenha sido fechado.

A reportagem tentou contactar o assessor de imprensa de Romário para confirmar a informação, mas até às 17 horas desta segunda-feira ele não atendeu ao telefone.