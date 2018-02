PSB adota frase de Campos como novo slogan de campanha

De sexta, 15, para este domingo, 17, o PSB mandou imprimir 10 camisetas com a frase, nas cores preto, para o luto pela morte de Campos, e amarelo, que é a cor do partido.

A frase virou quase que uma epidemia no Recife, onde os corpos de Eduardo Campos e de outros três assessores foram enterrados neste domingo. Durante a missa de corpo presente para cerca de 100 mil pessoas, segundo informações da Casa Militar, milhares de pessoas usavam as camisetas com a frase dita pelo ex-governador. Os filhos de Eduardo Campos estavam todos com as camisetas amarelas, com o novo slogan. Também usavam as camisetas os filhos do prefeito Geraldo Júlio e de outros políticos presentes tanto ao velório quanto ao enterro. Carros já traziam adesivos com a frase.

A direção nacional do PSB já incorporou o novo slogan nos seus comunicados. Ao anunciar hoje que começará um processo de consultas internas para escolher o substituto de Eduardo Campos - que deverá ser Marina Silva - e o novo vice - cujos favoritos são o deputado Beto Albuquerque e a viúva Renata Campos -, presidente do PSB, Roberto Amaral, encerrou o comunicado dizendo: "Não vamos desistir do Brasil".

Na opinião da cúpula do PSB, o novo slogan é uma forma de tornar a lembrança de Campos permanente na memória dos brasileiros.

"Essa foi uma das frases mais felizes ditas pelo Eduardo. Ela resume tudo o que ele pensava a respeito do nosso programa de governo e das coisas que precisam ser feitas para que o Brasil possa, de fato, passar por um processo de mudanças", disse o secretário-geral do PSB, Carlos Siqueira.

O slogan anterior - "Coragem para mudar " - embutia um confronto com o governo de Dilma Rousseff, na opinião dos dirigentes do PSB. O novo vai procurar buscar no eleitor brasileiro o sentimento de que se outros deixaram o País de lado, não se preocupando com a educação, saúde, transportes, serviços públicos, crescimento econômico, infraestrutura, o PSB se preocupa. "Não vamos desistir do Brasil é a síntese de tudo isso", disse Siqueira.