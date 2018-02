PSB acusa governador do AM de propaganda antecipada O PSB no Amazonas, partido do pré-candidato a vice-governador Serafim Corrêa, que divide chapa com o ex-ministro dos Transportes Alfredo Nascimento (PR), ingressou hoje com três ações no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) contra supostas propagandas partidárias antecipadas do governador Omar Aziz (PMN), também pré-candidato ao governo.