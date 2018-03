Prudente recorre ao STF para reassumir Câmara do DF O deputado distrital Leonardo Prudente (sem partido), flagrado colocando dinheiro nas meias, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar voltar a ocupar a cadeira de presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Uma liminar do juiz da 2a. Vara da Fazenda Pública determinou o afastamento de Prudente do posto.