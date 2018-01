PRP irá se encontrar com Datena para oferecer candidatura à Presidência da República

O jornalista José Luiz Datena e o Partido Republicano Progressista (PRP) irão se reunir na próxima segunda-feira. O partido irá propor ao apresentador do programa Brasil Urgente (BAND) uma pré-candidatura à Presidência da República.

Procurado pelo Estado, Datena, que é filiado ao PRP, se disse surpreso e lisonjeado pela lembrança de seu nome. Ele confirmou que deve conversar sobre o assunto na reunião se segunda, mas deixou claro que "pretende continuar ajudando a sociedade como jornalista" e que, portanto, "irá recusar o convite".

++ Meirelles tem legado e credibilidade para ser candidato a presidente, diz bispo evangélico

++ Bolsonaro será candidato pelo PSL, afirma presidente do partido

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O apresentador, que foi cogitado como pré-candidato a prefeito de São Paulo em 2016, já apareceu em pesquisas, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, como um dos favoritos para o Senado, ao lado do vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) "Isso tem muito a ver com minha exposição no programa, com minha popularidade como apresentador de TV. Mas prefiro continuar desse lado...", disse.

Na reunião de segunda, Datena deve conversar também sobre a candidatura do filho, Vicente Datena Neto, a deputado estadual em Goiás.