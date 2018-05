Proximidade de frota americana preocupa, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje estar preocupado com a proximidade da Quarta Frota da Marinha dos Estados Unidos da fronteira marítima brasileira. Lula lembrou que já teve chance de abordar o assunto com o presidente norte-americano, George W. Bush, e que o chanceler Celso Amorim também tratou do tema com a Condoleezza Rice. "Obviamente que nós estamos preocupados", afirmou, em entrevista após participar da solenidade de batismo da plataforma P-53 da Petrobras, na área do Porto Novo de Rio Grande (RS). "Eles (EUA) dizem que não é nada, é apenas uma coisa de pesquisa", prosseguiu Lula. "De qualquer forma, nós estamos preocupados porque é muito próximo da fronteira marítima brasileira e nós achamos que não precisamos de Quarta Frota", completou Lula, que também havia feito referência à presença da guarnição durante seu discurso no evento de batismo da P-53. "O que precisamos é que a Marinha brasileira tome conta das nossas plataformas e do nosso pré-sal, porque nós somos um País tranqüilo, não falamos em guerra, falamos em paz, não queremos conflito, queremos desenvolvimento, e penso que é isso que conta na política externa brasileira", finalizou Lula. A Quarta Frota estava desativada desde a Segunda Guerra Mundial e foi colocada em operação no segundo trimestre deste ano, sendo recebida com críticas de movimentos ligados à esquerda na América Latina.