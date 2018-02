Próximas eleições começam hoje, diz Rodrigo Maia O presidente nacional do DEM, deputado federal Rodrigo Maia (RJ), disse ontem à noite que as eleições de 2012 e 2014 começam hoje. "Uma derrota não significa a perda de nossas ideias e objetivos. Mas com certeza, daqui para frente, temos todas as condições de continuar construindo nosso projeto", afirmou.