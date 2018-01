Prova fácil de matemática encerra vestibular da Fuvest A prova de Matemática encerrou nesta quinta-feira a segunda fase e o vestibular da Fuvest deste ano. "A complexidade das questões diminuiu perceptivelmente", afirma o professor da disciplina no Curso Etapa, Edimilson Motta. E não só em Matemática. A mesma opinião tiveram os vestibulandos sobre o conjunto de sete provas que fizeram parte da última etapa da Fuvest 2002. "Acabou o mito de que a segunda fase era impossível", diz a concorrente a uma vaga em psicologia Miriam Isidoro, de 18 anos. "Não tem nenhuma questão de graça, mas também não precisa ser gênio." Mesmo tendo dificuldades na prova de Matemática, Francisco Freddi, de 17 anos, diz ter se surpreendido ao fim de quatro dias de provas. "Foi bem mais fácil do que imaginava." "É preciso lembrar que, se foi fácil para ele, foi fácil para todo mundo, e nada muda na classificação", explica o diretor da Fuvest, Roberto Costa. A constatação dos estudantes reforça a tendência anunciada pela instituição, desde a primeira fase, de deixar o vestibular mais acessível. A intenção da Universidade de São Paulo (USP) é a de que o conteúdo das questões fique próximo do cotidiano do candidato para que a prova possa ser mais bem compreendida pelos alunos de escola pública. As provas da segunda fase da Fuvest já começaram a ser corrigidas. "Antes disso, é feito um refinamento com os professores, com correções fictícias, para se definir bem os critérios", diz Costa. Cerca de 250 pessoas, entre professores de fora e da própria USP, participam desse processo. "Cada prova passa pela mão de 10 pessoas", diz Costa. Toda a correção está marcada para terminar no dia 24. "Agora, é só esperar o resultado", diz o vestibulando Marcos Vinícius Del Ducca, de 18 anos. Ao deixar a sala onde fazia o exame de Matemática, Marcos tinha esperança de conseguir sua vaga no curso de zootecnia. "Mesmo não tendo muito tempo para estudar, acho que me sai bem." Segundo professores, metade do exame abordou questões de álgebra e boa parte cobrou geometria. "Foi uma prova clássica, com assuntos muito discutidos em sala de aula", afirmou o professor Motta. O índice de abstenção na prova desta quinta-feira foi de 6%. Compareceram 9.092 dos 9.672 candidatos convocados. A relação com os nomes dos aprovados na Fuvest sai em 14 de fevereiro. As matrículas serão nos dias 18 e 19.