Protógenes: Só catástrofe impedirá reeleição de Dilma O deputado federal Protógenes Queiroz (PSOL-SP) avaliou, no início da madrugada deste sábado, que só "uma catástrofe" impedirá a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014, apesar do "poder aglutinador" do senador Aécio Neves (PSDB-MG). "O momento político e a economia fazem com que Dilma só não seja reeleita se houver uma catástrofe", disse o parlamentar, já fantasiado para desfilar na Vai-Vai, em São Paulo.