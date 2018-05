Protógenes Queiroz anuncia amanhã filiação política O delegado afastado da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz anuncia às 14 horas de amanhã, em coletiva de imprensa no Hotel São Paulo Inn, no centro da Capital, por que partido sairá candidato ao Legislativo em 2010. Desde que anunciou o desejo de disputar as eleições do ano que vem, no final do ano passado, Protógenes tem sido cortejado pelo PCdoB, PSOL, PDT, PT e PV. O delegado que foi mentor da Operação Satiagraha, que culminou na prisão do banqueiro Daniel Dantas, mantém segredo sobre a legenda escolhida. Amigos de Protógenes confidenciam que ele tomou a decisão na última semana. Estava em dúvida entre o PDT e o PCdoB. "Aguardamos com ansiedade a resposta dele. Até o momento, Protógenes não disse nada", disse a presidente paulista do PCdoB e membro da Executiva Nacional da sigla, Nádia Campeão.