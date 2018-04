Protógenes pede ajuda à Casa Branca De Protógenes Queiroz para Barack Obama: "Contamos com a sua vigilância e com o seu apoio para que os processos de avaliação e divulgação dos dados contidos nos 12 discos rígidos em poder da CIA não sejam obstruídos." Em carta ao presidente, o delegado da Operação Satiagraha diz que os HDs foram apreendidos na casa de Daniel Dantas, a quem chama de "bangster" e enviados aos EUA para perícia. Alega que a abertura dos dados revelará "esquemas de corrupção no Brasil com reflexos no seu país". Cita Martin Luther King: "Justiça atrasada é justiça negada."