Protógenes me dava R$ 1,5 mil para triar e-mail, diz ex-agente

O ex-agente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Francisco Ambrósio negou participação na gravação ilegal de conversas telefônicas de autoridades durante depoimento à CPI dos Grampos e afirmou que o trabalho que realizou para a Polícia Federal (PF) não valeu a pena. "Sinceramente, acho que não valeu a pena. Valia pela intenção, mas hoje em dia...", disse Ambrósio nesta quarta-feira. Segundo a Agência Brasil, o ex-agente afirmou que seu trabalho se resumia em "fazer uma triagem" de e-mails que estavam num Disco Rígido (HD) de um computador apreendido pela PF e que por ele recebia apenas R$ 1,5 mil em dinheiro. Veja Também: Grampos: Entenda a crise Suspeito de grampo, ex-agente autoriza CPI a quebrar sigilo Presidente da CPI critica sigilo na investigação do caso Dantas Agentes da PF ameaçam membros da CPI, diz deputada CPI quer chamar Unicamp para fazer nova perícia A quantia, segundo Ambrósio, era entregue em um envelope pelo delegado da PF e coordenador da Operação Satiagraha, Protógenes Queiroz. "O próprio Protógenes me dava o envelope e eu assinava um recibo", afirmou o ex-agente. Segundo ele, o dinheiro fazia parte da "verba operacional da operação" e seu cargo seria de "colaborador eventual" da PF. "Não participei de qualquer escuta telefônica legal ou ilegal. Não tenho a menor idéia de quem tenha feito a escuta. Não tenho autorização para esse tipo de procedimento", argumentou o ex-agente. Ambrósio é acusado de, a pedido do delegado Protógenes Queiroz, ter gravado clandestinamente conversas de autoridades, inclusive do senador Demóstenes Torres (DEM-GO) com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. "Todos os dias chegava às 8h. O meu computador já estava ligado e na tela já havia uma pasta aberta, que era a minha tarefa do dia. Fazia a seleção dos assuntos. Fazia uma leitura rápida e jogava numa planilha: data, hora, remetente, destinatário e assunto. Não fazia análise, porque não entrava no mérito", explicou, acrescentando que os e-mails eram de 2004. Ele ainda disse que se identificava todos os dias na portaria do edifício da PF, em Brasília, e chegou a dividir sala com Protógenes. "Era uma sala específica para a Operação [Satiagraha]", afirmou. O ex-agente diz que com o avanço da tecnologia "existem pessoas do crime organizado que detém maquinagem para fazer grampo". O deputado Laerte Bessa (PMDB- DF) diz que errou ao dizer que Ambrósio fazia parte do grupo que gravou as conversas telefônicas do presidente do STF, Gilmar Mendes. Afirmou que o ex-agente é uma "pessoa humilde" e "não tem nada a ver" com a escuta telefônica. "Já as empresas de telefonia são altamente suspeitas. Temos que fazer auditoria no equipamento deles", afirmou. (com Agência Brasil)