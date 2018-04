Protógenes faz retificações em depoimento ao MP O delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz retificou três vezes seu depoimento. Depois que esteve no Ministério Público Federal no dia 12 de setembro passado, para detalhar os meandros da Satiagraha - operação da PF comandada por ele e que resultou na prisão temporária do sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas -, o delegado visitou outras três vezes a Procuradoria da República no Distrito Federal para ?esclarecer? e ?retificar? detalhes de sua primeira declaração.