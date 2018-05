Protógenes faz campanha para filha de Tarso em Porto Alegre

O delegado Protógenes Queiroz aparece no vídeo de campanha da candidata do PSOL à prefeitura de Porto Alegre, a deputada Luciana Genro. O delegado comandou as investigações da Operação Satiagraha, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas, o megainvestidor Naji Nahas, o ex-prefeito Celso Pitta, entre outros, e foi afastado logo em seguida. Veja Também: Confira a participação de Protógenes no programa No vídeo, Protógenes diz estar ao lado de Luciana Genro, que é filha do ministro da Justiça, Tarso Genro, no "combate contra a corrupção". "Nesse trabalho contra a corrupção estou com a Luciana Genro para ela sair dessa campanha com sucesso e engrossarmos as fileiras as fileiras no combate à corrupção no País com toda a população, em especial ao povo gaúcho que tem tradição de glória e de luta com os movimentos sociais do Brasil", defendeu. Protógenes deixou o comando da investigação acusado de comandar grampos ilegais. Oficialmente, o delegado decidiu se afastar para fazer um curso da Academia da Polícia Federal. À época, Tarso Genro disse que a substituição do delegado por Ricardo Saadi no comando das investigações garantiria à Operação Satiagraha um melhor inquérito.