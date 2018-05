Protógenes fala agora em filiação ao PCdoB

Virou novela a filiação de Protógenes Queiroz a um partido político. Desde que anunciou o desejo de disputar as eleições do ano que vem, no final do ano passado, o delegado da Polícia Federal tem sido cortejado por diversos partidos, e ainda não anunciou oficialmente - nem para o público, nem para os partidos - qual será sua decisão.

Depois de flertar com o PSOL, PDT, PV e PT, Protógenes Queiroz deve se filiar mesmo ao PCdoB, afirmou nesta terça-feira, 1º, um estrategista da campanha próximo ao delegado. O anúncio deve ser feito às 14 horas desta quarta-feira, 2, em coletiva de imprensa no Hotel São Paulo Inn, no centro da Capital.

Oficialmente, Protógenes mantém segredo sobre a legenda escolhida. Amigos do delegado, entretanto, confidenciam que ele tomou a decisão na última semana. Embora estivesse em dúvida entre o PDT e o PCdoB, o delegado teria se decidido pelo último.

De acordo com um assessor do delegado que confirma a opção pelo PCdoB - agremiação historicamente ligada ao PT -, a decisão se deu pela receptividade do partido à aliança formada em torno do projeto de Protógenes. Setores da Igreja Católica, da maçonaria paulista e das Forças Armadas apoiariam a candidatura.

No entanto, a presidente paulista do PCdoB, Nádia Campeão, afirma que o delegado não comunicou sua decisão ao presidente nacional do partido, Renato Rabelo. "Aguardamos com ansiedade a resposta dele. Até o momento, Protógenes não disse nada", disse Nádia, que também é membro da Executiva Nacional da sigla. "Seria bom se ele nos confirmasse primeiro, para depois anunciar em coletiva. Esperamos que isso aconteça até amanhã", ponderou Nádia.

Ainda segundo amigos de Protógenes, não está definido a que cargo o delegado irá concorrer. Inicialmente, a ideia era que ele disputasse a uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas serão as pesquisas próximas às convenções partidárias que irão definir a que cargo Protógenes sairá candidato.

A reportagem da Agência Estado entrou em contato com o presidente de todas as siglas que fizeram convite a Protógenes. Os dirigentes dos cinco partidos receberam com surpresa a informação de que o delegado anunciará na quarta-feira a sua decisão. "Não sabia que era amanhã (quarta). Devo entrar em contato com ele (Protógenes) hoje (terça)", disse o presidente paulista do PDT, o deputado federal Paulo Pereira da Silva.

Blog

Desde a semana passada, Protógenes tem ressaltado em seu blog na internet que o anúncio ficaria para o dia 4 de setembro. No último artigo publicado no veículo digital, ele ainda afirma que os políticos brasileiros "não perdem por esperar" a sua candidatura. De acordo com o delegado afastado mentor da Operação Satiagraha, que culminou na prisão do banqueiro Daniel Dantas, ele irá iniciar "uma Satiagraha brasileira contra a corrupção".

A disputa dos partidos pelo passe de Protógenes deve-se à grife que o delegado criou durante a Operação Satiagraha. Como aponta o cientista político do Insper Carlos Melo, o fato de Protógenes ter colocado atrás das grades o banqueiro Daniel Dantas, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o megainvestidor Naji Nahas deve render bons dividendos eleitorais ao partido escolhido pelo delegado. "Eles se transformou em uma celebridade do universo político por lutar contra o crime de colarinho branco", lembra o cientista. "Isso deve puxar muitos votos para a legenda a que ele aceite se filiar", frisou.