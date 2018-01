Protógenes é um 'servidor a mais', diz diretor-geral da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, disse nesta terça-feira, 18, que o delegado Protógenes Queiroz é um "servidor a mais" no órgão, sobre a possibilidade dele voltar a conduzir a Operação Satiagraha. Veja também: As prisões de Daniel Dantas Os alvos da Operação Satiagraha Juiz De Sanctis continua no caso Satiagraha, decide TRF-3 "Ele é um servidor a mais como qualquer outro da Polícia Federal. Estamos usando cada um dentro do seu potencial e de forma a dar maior retorno ao serviço. Não personalizamos a gestão da polícia ou as operações. Isso não é patrimônio de ninguém, é o Estado brasileiro reagindo ao crime." O diretor-geral da Polícia Federal informou ainda que, na tarde de hoje, irá se reunir com a direção da Abin na sede da Polícia Federal para "agilizar e estreitar" os processos de investigação internos. Durante o lançamento de um novo sistema de apoio ao Departamento de Polícia Federal (DPF) no controle e fiscalização de produtos químicos, ele evitou comentar os últimos episódios da Operação Satiagraha e afirmou apenas a Polícia Federal "está funcionando plenamente".