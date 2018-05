Protógenes é intimado no dia da filiação ao PC do B Mal pôs os pés no hall social do hotel São Paulo Inn, centro da capital, onde anunciou sua decisão de filiar-se ao PC do B, Protógenes Queiroz foi recepcionado por um agente da Polícia Federal, às 14h19 de ontem. O policial logo deixou expresso que não estava ali para declarar apoio político ao delegado afastado da PF, mentor da Operação Satiagraha e algoz do banqueiro Daniel Dantas.