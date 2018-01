Protógenes é aplaudido em manifestação policial no RS O delegado da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz foi demoradamente aplaudido hoje por cerca de dois mil policiais civis gaúchos que faziam uma manifestação por aumento de salário e melhores condições de trabalho, na frente do Palácio Piratini, em Porto Alegre. O ex-comandante da Operação Satiagraha - que prendeu o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito da capital paulista Celso Pitta, entre outros - deu seu apoio incondicional ao movimento e falou sobre a necessidade da independência funcional das polícias civis estaduais e federais para realizarem investigações. Protógenes estava acompanhado da presidente nacional do PSOL, a vereadora eleita de Maceió e ex-senadora Heloísa Helena, da deputada federal Luciana Genro, dos dois vereadores eleitos pelo partido na capital gaúcha e da direção estadual da legenda, que organizou hoje um ato de apoio ao delegado na Esquina Democrática (principal local de encontros políticos de Porto Alegre). Minutos antes de sua fala, a senadora Heloísa Helena também foi aclamada apelos inspetores e escrivães da Polícia Civil quando anunciou que o Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo manteve o juiz Fausto Martin De Sanctis na condução do processo contra Dantas. Ela afirmou ainda que tem "certeza da condenação do banqueiro e de todos os integrantes da rede de corrupção apontada pela Operação Satiagraha e na inocência de Protógenes, porque os policiais apenas haviam cumprido com seu dever". O delegado é alvo de investigação pelo vazamento de informações na Satiagraha.